İzmir'de sağanak hayatı felç etti

Düzenleme: Kaynak: DHA
İzmir'de sağanak hayatı felç etti

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar su ile doldu, yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı.M

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İzmir'de öğle saatlerinde sağanak başladı. Yağmur nedeniyle trafikteki sürücü ve yayalar, zor anlar yaşadı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri de yağışın ardından teyakkuza geçti. Yağmurun yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.

DENİZ SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Ticaret A.Ş. (İZDENİZ), olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle saat 13.00 itibarıyla tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" denildi. (DHA)

İzmir'de sağanak hayatı felç etti

İzmir'de sağanak hayatı felç etti

İzmir'de sağanak hayatı felç etti

İzmir'de sağanak hayatı felç etti

İzmir'de sağanak hayatı felç etti

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