İzmir’de sağanak yağış hayatı felç etti! Cadde ve sokaklar göle döndü

Kaynak: İHA

İzmir'de gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sonrası bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler ve vatandaşlar yağış sonrası zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İzmir'de gece saatlerinde başlayan sağanak yağış sabahın erken saatlerine kadar devam etti.

SÜRÜCÜLER İLERLEMEKTE ZOR ANLAR YAŞADI

Sağanak sonrası bir çok sokak ve caddede su birikintileri oluştu. Suyla kaplı yollarda sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

aw551137-06.jpg

BELEDİYE OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜNDEN ALMKIŞLANACAK HAREKET

Bornova Mevlana Mahallesi'nde sabah saatlerinde etkili olan sel nedeniyle belediye otobüsüne binmekte zorlanan bir kadına şoför yardım etti. Şoför, otobüsü kaldırıma yanaştırarak kadının güvenle araca binmesini sağladı. Ayrıca yolun karşısına geçmek isteyen bir kedi ise su birikintisine girdi ancak yüzerek geri çıktı.

aw551137-04.jpg

"ÇOCUK ÇUKURA DÜŞSE ÇIKAMAYACAK"

Bornova ilçesine bağlı Naldöken Mahallesi sakinlerinden Rıza Pırgöçgen, "Çocuğu geçiremedim okula götüremedim. Söylüyoruz belediyeye olmuyor. 20 seneden beri mahalle bu halde" dedi.

Hüseyin Gürpınar da, "Mahallenin halini görüyorsunuz. Burası yine iyi yukarısı daha berbat. Çocuklar resmen çukura düşecek, böyle adalet var mı. Üstümüz ıslanıyor ama yapacak bir şey yok. Çukura bir çocuk düşse çıkamayacak. Arabaların üstüne basıp geçeceğiz" diye konuştu.

Öte yandan yağışın aralıklarla akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

aw551137-03.jpg

aw551137-02.jpg

aw551137-01.jpg

