İzmir'de sağanak yağışın etkisiyle yol çöktü

Kaynak: DHA
İzmir'de sağanak yağışın etkisiyle yol çöktü

İzmir'de gece saatlerinde başlayan ve öğle saatlerine kadar etkisini giderek artıran sağanak sebebiyle Menderes'in Ahmetbeyli Mahallesi Maydonoz Koyu'nda, yol çöktü.

İzmir'de gece saatlerinde başlayan ve öğle saatlerine kadar etkisini giderek artıran sağanak sebebiyle Menderes'in Ahmetbeyli Mahallesi Maydonoz Koyu'nda, yol çöktü. Sağanak sebebiyle zemin kattaki ev ve iş yerlerini de su bastı. Öte yandan, Menderes ilçesi Özdere Mahallesi 14 Evler Sahili'nde ise bir apartmanın istinat duvarı çöktü. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada 1 kamyon, 2 otomobil ve bazı evler de zarar gördü. Olayla ilgili incelemelerin ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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