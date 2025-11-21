Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Dikili açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı.

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ GÖZ AÇTIRMADI

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi. Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 17'si çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Foça ilçesinde ise kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ile Sahil Güvenlik Özel Harekat Timi tarafından 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Aynı ilçede Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi, Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ve Yeni Foça Jandarma Karakol Komutanlığı ile Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kara üzerinde tespit edilen 16'sı çocuk 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.