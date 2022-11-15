15 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Sahte içki can aldı

İzmir’in Torbalı ilçesinde, evinde sahte içki içtiği iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 16:36
Takip Et

İzmir’de sahte içki can aldı

Sahte içki can aldı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, olay Torbalı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre 63 yaşındaki Sadık U.'nun, evinde sahte içki içtikten sonra fenalaştığı öne sürüldü. 

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Sadık U.'nun hayatını kaybettiği belirlendi. 

63 yaşındaki adamın cansız bedeni, daha sonrada savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Sadık U. işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
1
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
2
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
3
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
4
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
﻿Son çaresi sosyal medya oldu. Her gece tırlarla getirilen mültecileri ifşa etti
5
﻿Son çaresi sosyal medya oldu. Her gece tırlarla getirilen mültecileri ifşa etti
﻿Son çaresi sosyal medya oldu. Her gece tırlarla getirilen mültecileri ifşa etti
﻿Rus işbirlikçisi Kadirov'un karısına unvan
6
﻿Rus işbirlikçisi Kadirov'un karısına unvan
﻿Rus işbirlikçisi Kadirov'un karısına unvan
﻿Putin'e Herson'un ardından ikinci şok. Birleşmiş Milletler kararı gerginliği tırmandırabilir
7
﻿Putin'e Herson'un ardından ikinci şok. Birleşmiş Milletler kararı gerginliği tırmandırabilir
﻿Putin'e Herson'un ardından ikinci şok. Birleşmiş Milletler kararı gerginliği tırmandırabilir
﻿Feribotu kaçırdığı için bomba ihbarı yapan kişi serbest bırakıldı
﻿Feribotu kaçırdığı için bomba ihbarı yapan kişi serbest bırakıldı
﻿Feribotu kaçırdığı için bomba ihbarı yapan kişi serbest bırakıldı
﻿Karagümrük'ün stadı değişiyor
﻿Karagümrük'ün stadı değişiyor
﻿Karagümrük'ün stadı değişiyor
﻿6 ayda dört denizi kürek çekerek geçti
﻿6 ayda dört denizi kürek çekerek geçti
﻿6 ayda dört denizi kürek çekerek geçti
﻿İşte ilişkilerde nasıl mutlu olunur?
﻿İşte ilişkilerde nasıl mutlu olunur?
﻿İşte ilişkilerde nasıl mutlu olunur?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.