İzmir’de sanayi sitesinde yangın: 3 iş yeri kül oldu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Bağyurdu Mahallesi Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında 3 iş yeri kül oldu.

Yangın akşam saatlerinde Bağyurdu Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde çıktı. Yangında 3 iş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Muhtemel can kaybı ve yaralanmanın önüne geçmek için diğer dükkanlar tedbir amacıyla boşaltıldı. İlk belirlemelere göre yaralı olmadığı öğrenildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

