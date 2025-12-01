İzmir'in Seferihisar ilçesindeki hayvancılık işletmesinde tespit edilen şap hastalığı sonrası alınan kararla Urla’nın Bademler ve Kuşçular mahallelerinde hayvan hareketleri durdurularak, çift tırnaklı hayvanların alım-satımı ve işletmeler arası nakli yasaklandı.

ŞAP AŞILAMASI YAPILACAK

Urla İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu'nun kararı ile bölgede bulunan hayvanlara şap aşılaması yapılacak, ortak mera kullanımı da karantina kaldırılana kadar engellenecek. Acil kesimlik hayvanlar ise sadece veteriner gözetiminde mezbahaya sevk edilebilecek. Nakil araçlarının ise çıkışta yıkanarak dezenfekte edilmesi zorunlu olacak. Gözetim bölgesine çoban, celep ve kasap gibi hayvan ticaretiyle uğraşan kişilerin giriş-çıkışları sıkı kontrol altına alınacak, bölgede büyükbaş ve küçükbaş hayvan pazarı kurulmasına izin verilmeyecek.

Ölen hayvanların üzerine kireç dökülerek gömülmesi zorunlu kılındı. Gözetim bölgesinde çiğ olarak tüketime sunulması yasaklanan sütlerin ise, yalnızca UHT veya HTST işleminden sonra çıkışına izin verilecek. Kararlara aykırı davrananlara ilgili kanunlar çerçevesinde idari para cezaları uygulanacak.