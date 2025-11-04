İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen ortak çalışmalar sonucunda, 'Saraçlar' suç örgütüne yönelik İzmir merkezli geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 2'si kamu personeli 21 şüpheli gözaltına alındı.

1 MİLYAR 800 MİLYON PARA HAREKETİ

Torbalı, Kemalpaşa, Bornova, Karabağlar, Güzelbahçe ve Foça ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda örgüt üyeleri ve bağlantılı kişilerin 'yağma', 'rüşvet', 'uyuşturucu madde ticareti', 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına karıştıkları tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1 milyar 800 milyon TL tutarında para hareketi tespit edildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 200 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulması için işlem başlatıldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda da bir miktar esrar, 3 çek, 1 milyon TL değerinde 1 adet senet, 98 adet uyuşturucu hap ve 34 adet kurusıkı fişek ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü devam ediyor.