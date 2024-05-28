İzmir'de şarampole yuvarlanan araç sürücüsü öldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
İzmir'de şarampole yuvarlanan araç sürücüsü öldü

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hakimiyetini kaybeden bir cip şarampole yuvarlandı. Aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

İzmir Kemalpaşa'da dün gece yaşanan trafik kazası, Sanayi Caddesi üzerinde gerçekleşti. Saatler 22.45'i gösterdiğinde, 63 yaşındaki Y.A. idaresindeki 35 KHF 35 plakalı araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi neticesinde yol kenarındaki şarampole yuvarlandı.

Olayın şahitleri tarafından yapılan ihbar üzerine, kaza mahalline derhal itfaiye, acil sağlık hizmetleri ve jandarma ekipleri yönlendirildi. İtfaiye personelinin çabaları sonucu araç içerisinde sıkışan sürücü Y.A., olay yerinde yapılan ilk yardım müdahalesinin ardından Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Y.A.'nın hayatını kaybettiği açıklandı. Meydana gelen bu üzücü kaza ile ilgili olarak soruşturma süreci başlatıldı.

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