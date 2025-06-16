İzmir’de Şark Bülbülü rüzgarı: Celal Güzelses anıldı

İzmir Kültür Sanat Fabrikası Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde gerçekleştirilen anma programı, İhsan Çelikdemir tarafından hazırlandı.

Etkinliğe katılan Celal Güzelses'in torunu Celal Güzelses, dedesinin adını taşımasının ardındaki manevi süreci anlattı.

Dedesinin sanatıyla sadece ailesine değil, bir dönemin Türkiye'sine ilham verdiğini belirten Güzelses, "Bazı insanlar sadece yaşamak için, bazıları ise bir eser, bir sanat ya da bir hikaye bırakmak için gelir. Bazı insanlar da vardır ki kendilerine anlatma ve aktarma görevi verilmiştir. Bana böyle bir misyon biçilmiş, o sorumluluğun gömleğini, o bilincin ceketini taşıyorum." dedi.

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Güzelses, Münir Nurettin Selçuk'tan Hafız Sadettin Kaynak'a uzanan Osmanlı-Türk müziği geleneğini araştırarak ve yaşayarak öğrenmeye çalıştığını ifade etti.

Güzelses, "1900'lü yılların başında doğan sanatçılar, önceki yüzyıllardan aldıkları sanatı bize kadar ulaştırdı. Onların izinden giderek dedemin bıraktığı kültürel mirası taşımaya devam ediyorum." ifadesini kullandı.

Etkinlikte, Celal Güzelses'in hayatını anlatan bir belgesel gösterimi yapıldı, sanatçının eserlerinden oluşan müzik dinletisi sunuldu.



CELAL GÜZELSES KİMDİR?

Celal Güzelses (1899, Diyarbakır - 15 Şubat 1959, Diyarbakır), “Şark Bülbülü” unvanıyla tanınan Türk halk müziği sanatçısı, besteci ve mevlithandır. Diyarbakır’ın müzik kültürüne derin katkılar sağlamış, özellikle uzun havalar ve türküleriyle tanınmıştır. Mustafa Kemal Atatürk tarafından “Şark Bülbülü” unvanı verilen Güzelses, Osmanlı-Türk müziği geleneğini Diyarbakır’ın yerel motifleriyle harmanlayarak bir köprü oluşturmuştur. 1918’de Diyarbakır’da kurulan Musiki Cemiyeti’nde eğitmenlik yapmış, Sami Hazinses gibi birçok sanatçıyı yetiştirmiştir. Güzelses, güçlü sesi ve duygulu icrasıyla sadece Diyarbakır’da değil, tüm Türkiye’de iz bırakmıştır. Aynı zamanda mevlithan olarak dini müzik alanında da önemli bir yere sahiptir. Vefatından sonra anma etkinlikleri ve belgesellerle mirası yaşatılmaktadır.

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CELAL GÜZELSES’İN ESERLERİ

Celal Güzelses, daha çok türkü icracısı ve derleyicisi olarak bilinir; ancak bazı eserlerin bestelerinde de katkısı vardır. Eserleri genellikle Diyarbakır’ın folklorik türküleri ve uzun havalardan oluşur.

Kaynaklarda spesifik beste listeleri sınırlı olsa da, icra ettiği ve popüler hale getirdiği bazı türküler şunlardır:

Mardin Kapı Şen Olur: Diyarbakır’ın kültürel dokusunu yansıtan, sevilen bir türkü.

Diyarbakır Yolları: Bölgenin coğrafi ve duygusal ruhunu taşıyan bir eser.

Klarnetle Uzun Havalar: Güzelses’in klarnet eşliğinde seslendirdiği uzun havalar, Diyarbakır müziğinin karakteristik örneklerindendir.

Mevlit ve Dini Eserler: Mevlithan kimliğiyle, Süleyman Çelebi’nin Mevlid-i Şerif’ini ve diğer dini eserleri etkileyici bir şekilde icra etmiştir.

Eyvanına Vardım: Diyarbakır’a özgü bir türkü olup, Güzelses’in yorumuyla ünlenmiştir.

Diyarbekir Çarşıları: Bölgesel motifler içeren bir başka türkü.

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Güzelses’in eserleri, sözlü gelenek yoluyla aktarılmış ve öğrencileri tarafından kaydedilmiştir. Kendisi, Diyarbakır’ın müzik mirasını derleyip yaygınlaştırarak, 19. yüzyıl Osmanlı müziğinden 20. yüzyıl Türk halk müziğine geçişte önemli bir rol oynamıştır. Eserlerinin çoğu, dönemin teknolojisiyle sınırlı olarak plağa kaydedilmiş veya öğrencileri aracılığıyla günümüze ulaşmıştır.

Güzelses’in türküleri, Diyarbakır’ın tarihi, doğası ve insan hikayelerinden ilham alır. Uzun havaları, duygu yoğunluğuyla dinleyicileri etkiler. Torunu Celal Güzelses, dedesinin mirasını sürdürmek için anma etkinliklerinde konuşmalar yapmakta ve onun eserlerini tanıtmaktadır.

İzmir’de düzenlenen anma etkinlikleri gibi programlarda, Güzelses’in hayatını anlatan belgeseller ve müzik dinletileri sunulmaktadır.