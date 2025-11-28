İzmir'in Menderes ilçesinde, besicilik ve taksicilik yapan evli, 3 çocuk babası Suat Aydın, danalarından birini kasaba sattı. İddiaya göre, kamyonete yüklemeye çalıştığı dana, bir anda Aydın'a saldırdı.

Aydın, aldığı boynuz darbeleriyle yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Menderes Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Suat Aydın, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Aydın, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.