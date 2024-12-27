İzmir'de sazan sarmalı operasyonu: 7 tutuklama

Düzenleme: Kaynak: DHA
İzmir'de sazan sarmalı operasyonu: 7 tutuklama

İzmir'de sazan sarmalı yöntemi ile 7 şüpheli ev satışı dolandırıcılığı yaparken kıskıvrak yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ev satışı sırasında dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin sazan sarmalı yöntemi ile mağdurların 20 milyon lirasını dolandırdıkları belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından 24 Aralık'ta İzmir, Adana ve Mersin'de eş zamanlı baskınlar yapıldı.

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Şüpheliler R.K.(21), E.C. (23), M.B.A. (24), F.G. (20), A.C.Ş. (24), O.Ö. (23), M.D. (32) gözaltına alınırken; adreslerde yapılan aramada çok sayıda telefon, bilgisayar, telefon hattı ve dijital materyal el geçirildi.

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Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de sazan sarmalı operasyonu: 7 tutuklama

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