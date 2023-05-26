İzmir'de seçim günü toplu ulaşım araçları 24 saat hizmet verecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, Metro, Tramvay ile Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN araçları, 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi nedeniyle sefer saatlerinde düzenlemeye gitti.

İzmir Valiliği’nin yayınladığı genelge kapsamında, saat 05.00’te göreve başlayacak sandık görevlilerinin ulaşımı için tüm toplu ulaşım araçları, 27 Mayıs Cumartesi’yi pazara bağlayan gece 03.30’dan itibaren hizmet vermeye başlayacak. Seçimin ardından ise sandık görevlilerinin güvenli şekilde sandık sonuçlarını teslim ederek ulaşımlarını sağlayabilmeleri için 15 Mayıs 2023 Pazartesi sabahına kadar toplu ulaşım hizmeti devam edecek.

Tüm hatlarda otobüs ve sefer sıklıklarını artıran ESHOT, yaklaşık 1000 araçla hizmet verecek. İZULAŞ ve İZTAŞIT otobüsleriyle birlikte tüm hatlarda 1300’e yakın araç çalışacak. Öte yandan her gece 5 hatta devam eden Baykuş seferleri ise 21 hata çıkarıldı.

İzmir Metrosu,

03.30-06.00 saatleri arası 15 dakikada bir;

06.00-12.00 ve 20.00-00.20 aralıklarında 7,5 dakikada bir;

12.00-20.00 aralığında 6 dakikada bir;

00.20-01.00 arası 20 dakikada bir; 01.00-05.00 arası ise saatte bir sefer yapacak.

Konak Tramvayı,

03.30-06.00 saatleri arası 15 dakikada bir;

06.00-00.20 arası 7,5 dakikada bir;

00.20-01.00 arası 20 dakikada bir;

01.00-05.00 arası ise saatte bir sefer yapacak.

Karşıyaka Tramvayı,

03.00-07.00 saatleri arası 15 dakikada bir;

07.00-00.30 arası 10 dakikada bir;

00.30-04.30 arası ise saatte bir sefer yapacak.

İZDENİZ gemileri, Karşıyaka-Konak ve Karşıyaka-Alsancak iskeleleri arasında cumartesi gece yarısından itibaren pazartesi sabahı 06.30’a kadar ring seferleri yapacak.

Tüm hatlarda ayrıntılı sefer programları; www.eshot.gov.tr, www.izmirmetro.com.tr, www.tramizmir.com, www.izban.com.tr ve www.izdeniz.com.tr adreslerinden görülebilir.