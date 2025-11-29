İzmir'de dün akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, Karaburun'da da etkili oldu. Yağış nedeniyle birçok noktada su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri ve bölge sakinleri tarafından dolan suyun tahliyesi için çalışma başlatıldı.

Şiddetli yağışın en çok etkilediği ilçelerden Çeşme'de de ekipler, gece boyunca su tahliyesi için çalışma yaptı. Öte yandan son 24 saatte en çok yağış alan ilçe, Karaburun oldu. İlçeye metrekarede 154,5 kilogram yağmur yağdı. Karaburun'u metrekarede 126 kilogram ile Çeşme, 122,8 kilogram ile Foça ve 95,6 ile Dikili takip etti.