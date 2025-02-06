İzmir'de sessiz ilk yarı

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’nun 2. haftasında Göztepe, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

5. dakikada Gaziantep FK savunmasının yaptığı hatada topu kapan Emersonn, kaleyi görür görmez şutunu çekti ve top savunmaya çarparak kornere çıktı.

6. dakikada tüm stadyum depremde hayatını kaybedenler için yoğun bir alkış tutarak saygıyla andı. Sahadaki tüm oyuncular da tribünleri destekleyerek alkışladı.

26. dakikada sağ kenarda topla buluşan Matsuki’nin ortasında ceza sahası içinde Emersonn’un kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

30. dakikada iki rakibinden sıyrılarak ceza sahası sol çaprazdan son çizgiye inen Victor Hugo’nun ortasında Nazım Sangare’nin ceza sahası içi sağ çaprazdan gelişine vuruşunda kaleci Burak topu kornere çeldi.