İzmir'de sıcaklık rekoru kırıldı

Döldoş, "Ne kadar zor olsa da elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. Bu ateşin karşısında durmak herkes için zor. Artık bu sıcağa alıştık. Kışın soğukta bu durum avantaj sağlıyor ama yazın gerçekten zorlanıyoruz." ifadelerini kullandı.