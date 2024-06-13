İzmir'de sıcaklık rekoru kırıldı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre, İzmir şehir merkezindeki sıcaklık, 28 Haziran 1982'de kaydedilen 41,3 derecelik rekoru geçerek 41,4 dereceye ulaştı.
İzmir'de, 1938'den bu yana en sıcak haziran günü gözlemlendi. Bornova'da sıcaklık 43 dereceye, Buca'da ise 42 dereceye yükseldi.
Şehirde, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle parklar, meydanlar ve çarşılar boş kaldı.
Dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar, gölgelik alanları tercih etti; bazıları şemsiye kullanarak güneşten korunurken, diğerleri başlarına su dökerek serinlemeye çalıştı.
Aydın'da ise, dün 44,6 derece ile kırılan haziran ayı sıcaklık rekoruna yakın bir sıcaklık yaşandı ve termometreler bugün 44,3 dereceyi gösterdi. Karacasu'da sıcaklık 45,5 dereceye kadar çıktı.
Bunaltıcı sıcaklara rağmen, Kurban Bayramı nedeniyle alışveriş yapmak isteyenler Aydın şehir merkezinde yoğunluk oluşturdu ve bazı vatandaşların şemsiye kullanarak güneşten korunduğu gözlendi.
Manisa'da da en sıcak haziran günlerinden biri yaşandı ve şehir merkezinde sıcaklık 42 derece olarak ölçüldü, Akhisar'da ise 43 dereceye ulaştı.
Turgutlu'da termometreler çeşitli noktalarda 45 dereceyi işaret etti. Öğlen saatlerinde sokakların sakin olduğu ilçede, dışarıda olan vatandaşlar gölge ve ağaçlık alanları tercih etti.
Denizli'de sıcaklık 43 dereceye çıkınca, ağır hava koşulları günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Merkezefendi ilçesindeki tarihi Kaleiçi Çarşısı'nda çalışan esnaf, sıcak havayla mücadele etti.
Bir pide fırınında kürek ustası olarak çalışan İlhan Döldoş, 43 derece sıcaklıkta ateş karşısında çalışmanın zorluklarından bahsederek, sürekli terlediğini ve sık sık mola vermek zorunda kaldığını belirtti.
Döldoş, "Ne kadar zor olsa da elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. Bu ateşin karşısında durmak herkes için zor. Artık bu sıcağa alıştık. Kışın soğukta bu durum avantaj sağlıyor ama yazın gerçekten zorlanıyoruz." ifadelerini kullandı.