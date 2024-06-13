İzmir'de sıcaklık rekoru kırıldı

İzmir'de sıcaklık rekoru kırıldı
Düzenleme: Kaynak: AA

Ege Bölgesi'nde devam eden kavurucu sıcaklar, birçok yerleşim yerinde termometrelerin 40 dereceyi aşmasına neden olurken, İzmir'de 41,4 derece ile 1938'den beri yapılan meteorolojik ölçümlerde kaydedilen en yüksek haziran sıcaklığına ulaşıldı.

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İzmir'de sıcaklık rekoru kırıldı 1

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre, İzmir şehir merkezindeki sıcaklık, 28 Haziran 1982'de kaydedilen 41,3 derecelik rekoru geçerek 41,4 dereceye ulaştı.

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İzmir'de sıcaklık rekoru kırıldı 2

İzmir'de, 1938'den bu yana en sıcak haziran günü gözlemlendi. Bornova'da sıcaklık 43 dereceye, Buca'da ise 42 dereceye yükseldi.

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İzmir'de sıcaklık rekoru kırıldı 3

Şehirde, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle parklar, meydanlar ve çarşılar boş kaldı.

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İzmir'de sıcaklık rekoru kırıldı 4

Dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar, gölgelik alanları tercih etti; bazıları şemsiye kullanarak güneşten korunurken, diğerleri başlarına su dökerek serinlemeye çalıştı.

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İzmir'de sıcaklık rekoru kırıldı 5

Aydın'da ise, dün 44,6 derece ile kırılan haziran ayı sıcaklık rekoruna yakın bir sıcaklık yaşandı ve termometreler bugün 44,3 dereceyi gösterdi. Karacasu'da sıcaklık 45,5 dereceye kadar çıktı.

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İzmir'de sıcaklık rekoru kırıldı 6

Bunaltıcı sıcaklara rağmen, Kurban Bayramı nedeniyle alışveriş yapmak isteyenler Aydın şehir merkezinde yoğunluk oluşturdu ve bazı vatandaşların şemsiye kullanarak güneşten korunduğu gözlendi.

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İzmir'de sıcaklık rekoru kırıldı 7

Manisa'da da en sıcak haziran günlerinden biri yaşandı ve şehir merkezinde sıcaklık 42 derece olarak ölçüldü, Akhisar'da ise 43 dereceye ulaştı.

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İzmir'de sıcaklık rekoru kırıldı 8

Turgutlu'da termometreler çeşitli noktalarda 45 dereceyi işaret etti. Öğlen saatlerinde sokakların sakin olduğu ilçede, dışarıda olan vatandaşlar gölge ve ağaçlık alanları tercih etti.

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İzmir'de sıcaklık rekoru kırıldı 9

Denizli'de sıcaklık 43 dereceye çıkınca, ağır hava koşulları günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

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İzmir'de sıcaklık rekoru kırıldı 10

Merkezefendi ilçesindeki tarihi Kaleiçi Çarşısı'nda çalışan esnaf, sıcak havayla mücadele etti.

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İzmir'de sıcaklık rekoru kırıldı 11

Bir pide fırınında kürek ustası olarak çalışan İlhan Döldoş, 43 derece sıcaklıkta ateş karşısında çalışmanın zorluklarından bahsederek, sürekli terlediğini ve sık sık mola vermek zorunda kaldığını belirtti.

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İzmir'de sıcaklık rekoru kırıldı 12

Döldoş, "Ne kadar zor olsa da elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. Bu ateşin karşısında durmak herkes için zor. Artık bu sıcağa alıştık. Kışın soğukta bu durum avantaj sağlıyor ama yazın gerçekten zorlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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İzmir'de sıcaklık rekoru kırıldı 13
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İzmir'de sıcaklık rekoru kırıldı 14
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İzmir'de sıcaklık rekoru kırıldı 15
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İzmir'de sıcaklık rekoru kırıldı 16
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İzmir'de sıcaklık rekoru kırıldı 17
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