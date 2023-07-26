İzmir'de sıcaklık rekoru. Termometreler 42 dereceyi gösterdi

İzmirliler, termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği kentte yılın en sıcak gününe tanıklık etti. Kentteki meydan ve sokaklar sıcaktan kavrulurken, vatandaşlar çeşme ve havuz başlarında serinlemeye çalıştı.

Her dönem dolu olan Konak Meydanı, sıcaktan bunalmış turistlere ve güvercinlere kaldı. Vatandaşlar, İzmir Saat Kulesi'nin çeşmeleriyle serinlemeye çalıştı. Bazı çocuklar ise süs havuzunda yüzdü.

En çok çocuklar etkilendi

Kavurucu sıcak, en çok çocukları zorladı. Almanya'dan gelen çocuklar, “Haberlerde Türkiye’nin çok sıcak olacağını duymuştuk. Doğruymuş. Çeşmede serinliyoruz” dedi. Ramazan Alparslan, “Almanya’dan İzmir’e geldik. Havalar düşündüğümüzden daha sıcak. Haberlerde 45 dereceyi bulacağı söylenmişti. Sıcaklara karşı bol bol su içiyoruz. Gölgelik yerlerde oturmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Adem Kartal isimli bir gurbetçi ise, “Gezmek için Almanya’dan geldik. Hava çok sıcak olduğu için çocuklara şapka takıyoruz, biz de güneş kremi sürüyoruz. Biz tatile geldiğimiz için sıcakları seviyoruz. Çünkü Almanya sıcak değil ama bu kadar sıcak tabii ki çok iyi değil” sözleriyle kentteki sıcaklığı vurguladı.

Sıcaktan memnun olanlar da vardı

Sıcak havadan şikayetçi olmayanlar da vardı. Uşak'tan ailesiyle İzmir'e gelen Hikmet Vural, “Sıcağa karşı sadece su içerek önlem alıyorum. Ben sıcağı çok seviyorum. Kemiklerim yumuşuyor. Sıcaklar hoşuma gidiyor. Bugün de İzmir Saat Kulesi’ni gezmeye geldik” dedi. “Hava sıcak ama güzel. Gezmek için Konak’a geldik. Bugün yılın en sıcak günüymüş. Ben de eşim gibi sıcağı seviyorum. Gülperi Şenol ise “Bugün hava çok sıcak ama sıcaktan memnunuz. Konak’a gezmeye geldik. Meteoroloji, bu sıcaklarda gezmememiz gerektiğini söylüyor ama biz cesaret ediyoruz. Kemeraltı Çarşısı’nı da gezip eve gideceğiz. Bugün sıcaklardan dolayı meydanlar da boş. Biz sıcağa meydan okuduk” dedi.

Hava sıcaklıkları önümüzdeki günlerde düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, İzmir'de hava sıcaklıkları önümüzdeki günlerde azalacak. Havanın Perşembe 34, cuma 33, cumartesi 34, pazar 36, pazartesi 37, salı 36 ve çarşamba 36 derece olması bekleniyor.