İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonunda cephanelik ele geçirildi: 15 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yasadışı silah ve mühimmat kaçakçılığı ile satışı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

26 adrese eşzamanlı düzenlenen operasyonda 102 tabanca, 59 tabanca şarjörü, 14 tüfek, 3 bin 709 tabanca fişeği, 192 tabanca sürgüsü ele geçirildi.

​​​​​​​Operasyon kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.