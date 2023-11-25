İzmir'de silah ticareti şebekesine operasyonda 2 tutuklama

İzmir'in Bornova ilçesinde silah imal ve ticareti yaptığı belirlenen şebekeye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

KAYNAK: İHA
İzmir'de silah ticareti şebekesine operasyonda 2 tutuklama

İzmir'de silah imal edip yasadışı bir şekilde ticaretini gerçekleştiren suç örgütüne yönelik, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda, S.E. ve N.Y. adlı iki şüphelinin Pınarbaşı bölgesinde yasadışı silah imalatı ve ticareti yaptığı bilgisi edinildi.

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Polis ekipleri tarafından belirlenen iki ayrı adreste yapılan aramalarda, çok sayıda ruhsatsız tabanca, tabanca imal etmeye yarayan malzemeler, tabancalara ait fişek ve bir pompalı tüfek ele geçirildi.
Şüpheliler polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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