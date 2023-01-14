İzmir'de silahla saldırı sonucu Türkmenistan uyruklu Kamil Gasanbekov öldü

AA'da yer alan haberde, Küçük Çiğli Mahallesi'ndeki 8710 Sokak'ta silah sesi duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Türkmenistan uyruklu Kamil Gasanbekov'un (39) silahla yaralandığı belirlendi.
112 Acil Servis ekiplerince Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ağır yaralı tesisat ustası Gasanbekov, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gasanbekov'un cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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