İzmir'de silahlı çatışma. İşkence anı kamerada

İHA'nın haberine göre, 2 Kasım tarihinde Çankaya semtindeki Şehit Fethi Bey Caddesi'nde bulunan gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre, Remzi K. ile kardeşi Murat K.'nin işlettiği kulübü haraca bağlamak istediği ileri sürülen Sercan B. ve yanındaki 3 kişi arasında çıkan kavgada C.B., tabanca ile açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Olayın ardından 2 kardeş, polise giderek teslim oldu.

SERBEST BIRAKILDILAR

2 kardeş emniyetteki ifadelerinde, haraç isteyen kişilerin çalışanları darp ettiğini, ardından ise silahlı kavga çıktığını söyledi. Haraç iddiaları sonrası polis zaman kaybetmeden harekete geçti. Ekiplerce, Sercan B. ile yanındaki M.A. ve E.A. yapılan operasyon neticesinde gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, savcılıkça serbest bırakıldı. Teslim olan 2 kardeş de ifadelerinin ardından salıverildi.

Öte yandan, durumu ağır olan C.H.'nin ise tedavisinin sürdüğü ve hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

SİLAHLI ÇATIŞMA KAMERADA

Yaşanan silahlı kavga anı, gece kulübünün güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, mekana gelen Sercan B. ile yanındaki şahısların bar kısmında 2 kişi ile tartıştığı, tokat attığı, bardaki kişinin de belinden çıkardığı tabancayı ateşlediği anlar yer aldı. Ayrıca Sercan B.'nin, haraca bağlamak istediği ileri sürülen başka bir kişiyi de odaya kapatıp, sopayla darp ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda, Sercan B. ile yanındakilerin birçok suçtan kayıtlarının olduğu da tespit edildi.