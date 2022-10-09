9 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 22:21
Takip Et

İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü

İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü
+
Aa
-

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde aralarında husumet bulunan Ş.D. ve Mehmet Sür arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda Ş.D. pompalı tüfekle, Mehmet Sür'e ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan ve ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sür, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ş.D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor. Meteoroloji il il uyardı
1
﻿Gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor. Meteoroloji il il uyardı
﻿Gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor. Meteoroloji il il uyardı
﻿Yaşar Kemal Uğurlu Valerien Ismael’in sözleşmesini bir hafta daha uzattı. İsa Karaarslan yazdı
2
﻿Yaşar Kemal Uğurlu Valerien Ismael’in sözleşmesini bir hafta daha uzattı. İsa Karaarslan yazdı
﻿Yaşar Kemal Uğurlu Valerien Ismael’in sözleşmesini bir hafta daha uzattı. İsa Karaarslan yazdı
﻿Saniyeler içinde yok oldu! Florida’yı yıkıp geçen Ian Kasırgası’ndan şok eden görüntüler
3
﻿Saniyeler içinde yok oldu! Florida’yı yıkıp geçen Ian Kasırgası’ndan şok eden görüntüler
﻿Saniyeler içinde yok oldu! Florida’yı yıkıp geçen Ian Kasırgası’ndan şok eden görüntüler
﻿AKP’li Mehmet Metiner’den partisine ‘başörtüsü’ uyarısı: Bumerang etkisi yapabilir
4
﻿AKP’li Mehmet Metiner’den partisine ‘başörtüsü’ uyarısı: Bumerang etkisi yapabilir
﻿AKP’li Mehmet Metiner’den partisine ‘başörtüsü’ uyarısı: Bumerang etkisi yapabilir
﻿''Erdoğan iki televizyon kanalını izliyor beğenmediğinde alt yazılara müdahale ediyor'' Ankara kulislerinde sızdı
5
﻿''Erdoğan iki televizyon kanalını izliyor beğenmediğinde alt yazılara müdahale ediyor'' Ankara kulislerinde sızdı
﻿''Erdoğan iki televizyon kanalını izliyor beğenmediğinde alt yazılara müdahale ediyor'' Ankara kulislerinde sızdı
﻿EYT ile ilgili flaş iddia. EYT'liler yine yaşa sözleşmeliler maaşa takılacak
6
﻿EYT ile ilgili flaş iddia. EYT'liler yine yaşa sözleşmeliler maaşa takılacak
﻿EYT ile ilgili flaş iddia. EYT'liler yine yaşa sözleşmeliler maaşa takılacak
﻿‘Devletin aczi’ olarak gösteriliyormuş! Bakan Koca’dan ‘sağlıkta şiddet’ eleştirilerine tepki
7
﻿‘Devletin aczi’ olarak gösteriliyormuş! Bakan Koca’dan ‘sağlıkta şiddet’ eleştirilerine tepki
﻿‘Devletin aczi’ olarak gösteriliyormuş! Bakan Koca’dan ‘sağlıkta şiddet’ eleştirilerine tepki
﻿ Hava muhalefeti yüzünden 6 uçuş iptal edildi
﻿ Hava muhalefeti yüzünden 6 uçuş iptal edildi
﻿ Hava muhalefeti yüzünden 6 uçuş iptal edildi
﻿Putin: Köprüdeki patlamayı Ukrayna istihbaratı yaptı
﻿Putin: Köprüdeki patlamayı Ukrayna istihbaratı yaptı
﻿Putin: Köprüdeki patlamayı Ukrayna istihbaratı yaptı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ampute Milli Takımı'na tebrik
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ampute Milli Takımı'na tebrik
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ampute Milli Takımı'na tebrik
﻿Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
﻿Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
﻿Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.