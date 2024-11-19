İzmir'de simide zam! 15 TL'ye satılacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İzmir'de simide zam! 15 TL'ye satılacak

İzmir Pide Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Erişen, "İzmir Gevreği, bakanlıktan onay geldikten sonra 15 TL satılmaya başlayacak” dedi.

İzmir'de gevrek olarak da bilinen simit fiyatlarına zam geliyor. İzmir Pide Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı, İzmir Gevreğine yapılan zammın bakanlık onayının ardından yürürlüğe gireceğini açıkladı.

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"ZAM YAPMA TARAFTARI DEĞİLİZ"

Erişen yaptığı açıklamada “Malumunuz yeni yıla girmekle birlikte işçi ücretlerinden sigortaya, vergilerden yakıta, hammaddelerden kiraya birçok gider kaleminde fiyat artışları oluyor.

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Vatandaşın ekonomik durumunu göz önüne aldığımızda ürünlere zam yapma taraftarı değiliz ancak üyelerimizi de zamlar karşısında korumak bizim görevimiz” dedi.

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