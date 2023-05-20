İzmir'de sokak sokak 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs’ı çeşitli etkinliklerle kutlayan Bayraklı Belediyesi, düzenlediği “Vatan, Millet, Atatürk” konvoyuyla bayram coşkusunu ilçenin dört bir yanına yaydı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, eşi Aylin Sandal, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin ve meclis üyeleri; balonlarla, bayraklarla süslenen otobüsle mahalleleri gezdi, marşlar ve şarkılar eşliğinde Bayraklılıların bayramını kutladı. Konvoyu balkonlarında karşılayan vatandaşlar da bu coşkuya ortak oldu. Araç sürücüleri korna çalarak destek verdi. Bazı noktalarda meşaleler yakıldı. 30 aracın katıldığı konvoy yaklaşık 6 saat sürdü.

SANDAL’DAN GENÇLERE MESAJ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Ülkemizin geleceği gençler, yarınlarını kendileri aydınlatacak, kaderlerini kendileri belirleyecek ve Atatürk’ün çizdiği yolda, gösterdiği hedefe her zamandan daha güçlü ve inançlı şekilde ilerleyecek! Ulu Önder’in gençlere armağan ettiği bu kutlu günde, bayram coşkusunu tüm Bayraklı’da yaşadık. Balkonlarından, araçlarından bize destek veren tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

BAYRAKLI SAHİLDE ŞENLİK VARDI!

Bayraklı Belediyesi’nin 19 Mayıs şenlikleri kapsamında ayrıca Bayraklı sahilde de renkli görüntüler vardı. Gün boyunca süren etkinliklerde zumba gösterisi, ayak tenisi, halat çekme, corn hole, turnuvaları, step board gösterisi, çember atma yarışması, anne-çocuk voleybol, baba-oğul futbol, tekvando, güreş ve basketbol turnuvaları ilçe sakinlerine keyifli anlar yaşattı.