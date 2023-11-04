İzmir’de son 64 yılın en sıcak kasım ayı

İzmir kent merkezinde bugün 30,2 derece olarak kaydedilen hava sıcaklığı, 1959 yılı kasım ayından bu yana ölçülen en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara geçti.

KAYNAK: AA
1/11
İzmir’de son 64 yılın en sıcak kasım ayı 1

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bugün hava sıcaklığı İzmir kent merkezinde 30,2 dereceye kadar çıktı

2/11
İzmir’de son 64 yılın en sıcak kasım ayı 2

Kentte termometreler Kemalpaşa Bağyurdu'nda 32,1 derece, Bayındır, Torbalı ve Tire'de 31 derece, Bornova'da 30,8 dereceyi gösterdi.

3/11
İzmir’de son 64 yılın en sıcak kasım ayı 3

1938'den bu yana kaydedilen verilere göre kasım ayında en yüksek sıcaklığın 30,3 derece ile 1959 yılında ölçüldüğü kentte, 64 yıl sonra en yüksek sıcaklık 30,2 derece olarak kayıtlara girdi.

4/11
İzmir’de son 64 yılın en sıcak kasım ayı 4

Kasım ayında uzun yıllar ortalama sıcaklığı 14,3 derece olan kentte mevsim normalinin epey üzerindeki hava sıcaklığı sokak ve caddelerde de etkisini hissettirdi.

5/11
İzmir’de son 64 yılın en sıcak kasım ayı 5

Lodosun etkili olduğu kentte bazı vatandaşların yazlık giysileri tercih ettikleri görüldü.

6/11
İzmir’de son 64 yılın en sıcak kasım ayı 6
7/11
İzmir’de son 64 yılın en sıcak kasım ayı 7
8/11
İzmir’de son 64 yılın en sıcak kasım ayı 8
9/11
İzmir’de son 64 yılın en sıcak kasım ayı 9
10/11
İzmir’de son 64 yılın en sıcak kasım ayı 10
11/11
İzmir’de son 64 yılın en sıcak kasım ayı 11
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Bodrum'da fırtına 2 tekneyi parçaladı
Bodrum'da fırtına 2 tekneyi parçaladı
CHP Genel Başkanını seçiyor, Kurultay'da dikkat çeken fotoğraflar
CHP Genel Başkanını seçiyor, Kurultay'da dikkat çeken fotoğraflar
Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Türkiye'nin en borçlu illeri ortaya çıktı. Bakın zirvede hangi il var
Türkiye'nin en borçlu illeri ortaya çıktı. Bakın zirvede hangi il var
Asi Nehri kayboldu. Suriye’den gelip yeniden istila ettiler. Canlıları yok ediyor, Milli geliri düşürüyor
Asi Nehri kayboldu. Suriye’den gelip yeniden istila ettiler. Canlıları yok ediyor, Milli geliri düşürüyor