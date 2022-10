İzmir'de sopayla darp edilen Doktor Günay için eylem yapıldı: Etkili bir sağlıkta şiddet yasası istiyoruz

Sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar artık organize hale gelmiştir. Takip edip planlanarak uygulanan olayla yaşamaktayız. Bu düşüncedir ki artık, sağlık çalışanlarının sadece çalıştıkları sağlık kurumlarında değil, sokakta, evlerinde, arabalarında, alışveriş merkezlerinde ve her yerde, can güvenliği olmaksızın, büyük tehditler altında yaşamalarına yol açmaktadır. Sağlıkta terör artık ülkemizin en acil, en can yakıcı sorunudur ve bunun sona erdirilmesi için acil bir şekilde etkili bir sağlıkta şiddet yasası çıkarılmalı. Bu süreçlerde sağlık örgütlerinin görüşleri alınmalıdır. Bir şiddete daha tahammülümüz yoktur. İflas etmiş ve çökmüş bir sağlık sisteminin faturasını hekimler ve sağlık çalışanları olarak biz ödemek istemiyoruz. Etkili bir sağlıkta şiddet yasası istiyoruz. Sağlık kurumlarında güvenlik tedbirlerinin artırılmasını istiyoruz. Bilimsel verilerle planlanmış bir sağlık ortamı istiyoruz."