İzmir'de sopayla darp edilen Doktor Günay için eylem yapıldı: Etkili bir sağlıkta şiddet yasası istiyoruz

İzmir Aile Hekimleri Derneği (İZAHED) Başkanı Muhteber Çolak ise şunları kaydetti:"Ekin arkadaşımızın sonuna kadar yanındayız. Etkili bir sağlıkta şiddet yasası istiyoruz. Aile sağlığı merkezlerine güvenlik istiyoruz. Biz önce can güvenliği istiyoruz. Diğer haklarımızı da istiyoruz ama canımız yerinde değilse nasıl sağlık hizmeti üreteceğiz. Bunun politik bir şey olduğunu, iktidarın isterse bunun çözebileceğini biliyoruz. Çözmediklerini biliyoruz. Sağlık hizmetlerini iç politika, seçim malzemesi olarak görüyor ve böyle yönetiyorlar. Sağlık insanların kazanılmış hakkıdır. Hiçbir politik iktidara bağlı olmadan bilimsel ölçütlerle düzenlenmelidir. Sağlık sisteminin iyi yönetilmesi iktidar için bir oy malzemesi olmamalıdır. Bu ülke insanının nitelikli sağlık hizmeti almaya hakkı vardır."3 KARDEŞ TUTUKLANMIŞTIİzmir'in Torbalı ilçesinde 7 Ekim Cuma günü mesai bitimi sonrası evine giderken ekmek almak için otomobiliyle fırının önünde duran aile hekimi doktor Ekin Hürel Günay, 3 kişinin sopalı saldırısına uğradı. Çevredekilerin müdahalesi ile saldırganlar olay yerinden kaçarken Dr. Günay Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, oradan da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Saldırganların yaklaşık 2 ay önce, Günay'ın çalıştığı Torbalı 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde başka bir hekimle tartışma yaşadığı ortaya çıkmıştı. Tartışmaya müdahale eden doktor Günay'ın ‘Beyaz Kod’ vererek şikayetçi olduğu, polisin bunun üzerine aile sağlığı merkezine gelerek olaya müdahale ettiği belirtilmişti. Ekin Hürel Günay’ı sopalarla darp ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan ve kardeş oldukları öğrenilen Servet A., Fikret A. ve Sedat A. ise tutuklandı.