İzmir’de suç makinesi yakalandı! 68 dosyayla aranıyordu

Kaynak: İHA
İzmir’de suç makinesi yakalandı! 68 dosyayla aranıyordu

İzmir’in Konak ilçesinde 68 suç dosyasıyla aranan firari, uygulama noktasında üzerindeki uyuşturucuyla birlikte yakalandı.

İzmir'in Konak ilçesinde 68 suç dosyasıyla aranan firari uygulama noktasında üzerindeki uyuşturucuyla birlikte yakalandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Narko-Alan ekipleri, önceki gün uygulama noktasında şüphe üzerine S.Ç. (26) ve G.Y. (22) adlı şahısları durdurdu. Yapılan kimlik sorgusunda S.Ç.'nin 68 ayrı suç dosyasından arandığı ortaya çıktı. Yapılan üst aramasında S.Ç.'nin üzerinden 54 adet uyuşturucu nitelikli sentetik hap ele geçirildi. Ekiplerce gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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