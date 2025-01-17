İzmir’de suç örgütüne büyük darbe! Onlarca kişi gözaltına alındı

Kaynak: İHA
İzmir’de suç örgütüne büyük darbe! Onlarca kişi gözaltına alındı

İzmir'de kent genelinde tehditle haksız kazanç sağlayan ve nitelikli yapma suçu işlediği belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de kent genelinde tehditle haksız kazanç sağlayan ve nitelikli yapma suçu işlediği belirlenen suç örgütüne yönelik, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kent genelinde tehdit yoluyla haksız kazanç sağlayan ve nitelikli yağma suçları işleyen suç örgütünü belirledi. Yapılan çalışmaların ardından ekiplerin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 18 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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