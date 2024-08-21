İzmir'de suç örgütüne dev operasyon! 11 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İzmir'de suç örgütüne dev operasyon! 11 gözaltı

İzmir'de suç örgütüne operasyonda 11 gözaltı gerçekleşti.

Suç örgütüne dev operasyon!

İzmir'de, lideri yurtdışında bulunan bir suç örgütüne yönelik bu sabah gerçekleştirilen operasyonda, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "cinayet" gibi suçlardan aranan 11 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurtdışında saklanan firari lider A.Ü. yönetimindeki suç örgütüne yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen operasyonda, "suç örgütü kurmak, yönetmek veya üye olmak," "kasten öldürmeye teşebbüs," "cinayet," "genel güvenliği tehlikeye atmak" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçları kapsamında harekete geçildi. Sabah saatlerinde 10 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi ve 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yurtdışında olduğu belirlenen örgüt lideri ve bir diğer şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi. Operasyon sırasında yapılan aramalarda 1 tabanca, 3 tüfek, 3 şarjör, 14 kartuş, 23 fişek ve 1 kasatura ele geçirildi.

KAÇMA HAZIRLIĞINDA YAKALANDI

Operasyon sırasında gözaltına alınan şüphelilerden S.S.'nin yurtdışına kaçma hazırlığında olduğu tespit edildi. Ayrıca, örgüt liderlerinin talimatıyla İzmir'de bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıya karıştığı belirtilen D.D.'nin de yakalandığı ifade edildi.

Aynı örgüte yönelik daha önce düzenlenen bir operasyonda yakalanan 5 kişinin tutuklandığı da belirtildi.

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