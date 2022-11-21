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İzmir'de şüpheli ölüm: 28 yaşındaki kadın ölü bulundu

İzmir'de 28 yaşındaki Özlem Camgöz, evinde ölü bulundu. Genç kadının boğularak öldürüldüğü değerlendiriliyor. Bir kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 10:38
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İzmir'de şüpheli ölüm: 28 yaşındaki kadın ölü bulundu

İzmir'de şüpheli ölüm: 28 yaşındaki kadın ölü bulundu
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İzmir'in Bergama ilçesinde dün iddiaya göre, tarladan eve dönen Özlem Camgöz’ün anne ve babası, kızlarının evin içerisinde cansız bedeniyle karşılaştı. Bunun üzerine aile tarafından durum polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde genç kadının boğularak öldürüldüğünün değerlendirildiği öğrenildi. 

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Talihsiz kadının cansız bedeni savcının incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis tarafından yapılan araştırmanın ardından olayla ilgilisi bulunduğu şüphesi üzerine O.G., isimli bir kişi gözaltına alındı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere Emniyete götürülürken, konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. 

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