İzmir'de şüpheli polisin dikkati sayesinde kıskıvrak yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İzmir'de şüpheli polisin dikkati sayesinde kıskıvrak yakalandı

İzmir'in Bergama ilçesinde mısır tarlasına saklanan uyuşturucu taciri, polisin dikkati sayesinde yakalandı. Yapılan aramada çok sayıda satışa hazır halde metamfetamin maddesi ele geçirilirken şüpheli tutuklandı.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri bir süredir takibe aldığı uyuşturucu madde satıcısına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda S.A. isimli şahsın sürekli olarak yer değiştirerek uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit eden ekipler, şüpheliyi yakalamaya yönelik operasyon gerçekleştirdi. Mısır tarlasının içinde saklanan S.A., polisin dikkatinden kaçmadı ve kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramada çok sayıda satışa hazır halde metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak Bergama Adliyesinde hakim karşısına çıkan şüpheli S.A. tutuklandı.

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