﻿İzmir'de taksi kamyonete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Menderes ilçesinden Gümüldür istikametine giden Raif Karaca idaresindeki taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki çöp konteynerine ardından da park halindeki kamyonete çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Raif Karaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan taksideki 21 yaşındaki F.N.B. ve 52 yaşındaki Z.B. sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kamyonetteki hafif yaralı 46 yaşındaki Y.A. ise ayakta tedavi edildi. (AA)
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.