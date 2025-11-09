İzmir'de konvoy oluşturan bir grup taksi şoförü, korsan taksiciliğe tepki açıklaması yaptı.

Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu önünde toplanan taksi şoförleri, araçlarına "Korsana dur de", "Korsanlar gizlenir biz gururla taşırız", "Korsana geçit yok" yazılı afişler astı.

Konvoy halinde Cumhuriyet Meydanı'na gelen taksiciler adına açıklama yapan Hasan Hüseyin Savaş, taksicilerin emeğiyle evine ekmek götürmek için gece gündüz çalıştığını belirtti.

İzmir Taksiciler Platformu olarak korsan taşımacılığa karşı yasal denetimlerin artırılmasını, taksicilerin emeğini koruyacak adımların atılmasını ve haksız rekabetin önüne geçilmesini talep ettiklerini ifade eden Savaş, şunları kaydetti:

"Taksici esnafı bu şehrin parçasıdır. Bizler yalnızca direksiyon başında değiliz, aynı zamanda İzmir'in güvenli ulaşım zincirinin bir halkasıyız. Ancak bugün gelinen noktada kayıt dışı çalışan, hiçbir vergi vermeyen, hiçbir sorumluluk taşımayan korsan taşımacılar hem vatandaşın güvenliğini hem de bizim ekmeğimizi tehdit etmektedir. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Taksicilerin sesini duyun ve korsana, haksızlığa ve emeğin sömürülmesine artık 'dur' deyin. İzmir Taksiciler Platformu olarak mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu onurlu mesleğin itibarı korunana, adalet yerini bulana kadar susmayacağız."