İzmir'de tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yangın

Kaynak: DHA
İzmir'de tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yangın
İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı'ndaki hediyelik eşya dükkanında yangın çıktı. Çıkan yangın bitişikteki aynı alanda faaliyet gösteren 3 işletmeye de sıçradı.

İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı'ndaki hediyelik eşya dükkanında yangın çıktı. Çıkan yangın bitişikteki aynı alanda faaliyet gösteren 3 işletmeye de sıçradı. Yangının elektrik kablosundan çıktığı, iş yeri sahibinin ilk müdahalesine rağmen söndürülemeyip, büyüdüğü tespit edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çabası sonucu zar zor söndürüldü.

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"ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKMIŞ AMA BİR ANDA YAYILDI"

Hırdavatçı Önder Akbulak olayla ilgili yaptığı açıklamada,"Sabah dükkanlarımızı açmamızdan yarım saat kadar sonra yangın çıktı. Elektrik kontağından çıkmış ama bir anda yayıldı. Çevresindeki dükkanlara da sıçradı" ifadeleri kullandı.

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