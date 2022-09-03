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Tarım işçilerini taşıyan traktör kaza yaptı: 1 ölü, 13 yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir kamyonun çarptığı traktör sürücüsü hayatını kaybederken, traktör römorkunda bulunan 13 tarım işçisi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından aracı bırakıp yaya olarak kaçan kamyon sürücüsü ise jandarma ekipleri tarafından aranıyor.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 11:03
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İzmir'de tarım işçilerini taşıyan traktör ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan traktör kaza yaptı: 1 ölü, 13 yaralı
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Kaza, saat 06.10 sıralarında Ödemiş Beydağ Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ödemiş istikametinden Beydağ istikametine seyir halinde olan Bilal Şeker (45) yönetimindeki 45 S 5057 plakalı traktöre, aynı yönde seyir halinde olan Y.T. (35) idaresindeki 35 ZZJ 08 plakalı kamyon çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle savrulan traktör devrilirken, traktör sürücüsü ve römorkunda bulunan 13 kişi araçtan fırladı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, kazanın ardından aracı bırakıp yaya olarak kaçtığı belirlenen kamyon sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ağır yaralı olduğu belirlenen traktör sürücüsü Bilal Şeker, ambulansla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Kazada traktör römorkunda bulunan ve hafif yaralı olduğu belirlenen 13 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Şeker'in ölümü sevenlerini yasa boğarken, talihsiz adamın cansız bedeni morga kaldırıldı.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ ARANIYOR

Öte yandan, kazanın ardından kamyonu bırakıp yaya olarak kaçtığı belirlenen sürücü Y.T.'yi yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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