İzmir'de tefeci operasyonu. 127 milyon lira haksız kazanç elde etmişler

Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, oto galerilerde otomobil alım satımı yaptıklarını göstererek çek kırma yoluyla tefecilik yaptıkları tespit edilen 14 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

Şüpheli kişilerin adreslerine eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskında 6 adet tüfek, 3 adet tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 115 adet fişek ve kartuş, mağdurlara ait çok sayıda evrak ile çek ele geçirildi.

127 MİLYON HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETMİŞLER

Şüpheli kişilerin mağdur ve müşteki kişilere ait çekleri değerinin çok altında kırdıkları ve bu işten yüksek miktarlarda para aldıkları, galerilerinde satışa çıkarılan otomobilleri mağdur kişilere satılmış gibi göstererek yüksek faiz oranlarıyla para verdikleri tespit edildi. Toplam 46 kişiyi mağdur eden şüpheli kişilerin yaklaşık 127 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 14 kişi, emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli kişilerden 2'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 12 şüpheli kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.