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İzmir’de tefeci operasyonu: Çok sayıda para, senet ve tapu ele geçirildi.

İzmir'in Kınık ve Bergama ilçelerinde polis ekipleri tarafından yapılan tefeci operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 10:50
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İzmir’de tefeci operasyonu: Çok sayıda para, senet ve tapu ele geçirildi.

İzmir’de tefeci operasyonu: Çok sayıda para, senet ve tapu ele geçirildi.
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ekonomik durumu kötü olan, bankalardan kredi alamayan ve acil nakit para arayışı içerisine giren vatandaşları, yüksek faizlerle borçlandırıp, tehdit ve darp ederek, baskı yoluyla mağdur eden şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

İHA'da yer alan habere göre, Bergama ve Kınık ilçelerinde polis ekipleri tarafından 2 şahsa yönelik yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda; 7 adet tapu senedi, 4 adet senet, 14 bin 325 TL, 30 bin TL tutarında dolu senet, 7 adet hesap cüzdanı, 2 adet boş senet ve 4 milyona yakın borçlulara ait faiz oranı bulunduğu not kağıtları ve not defteri ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli Y.B. ve M.A. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, yapılan operasyonda yakalanan 2 şüpheli Y.B. ve M.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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