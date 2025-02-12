İzmir’de tefeci ve dolandırıcılık çetesi ‘Hücre-11’ ile çökertildi! 30 milyonluk büyük vurgun

Düzenleme: Kaynak: ANKA

İzmir'de düzenlenen "Hücre-11" operasyonunda 23 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin mağdurlardan zorla çek ve senet aldığı, tehdit ve baskı ile para tahsil ettikleri, yaklaşık 30 milyon TL haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, İzmir’de düzenlenen “Hücre-11” operasyonu sonucu ruhsatsız tabanca ve tüfekler ile çok sayıda çek, senet ve mağdurların bilgilerinin yer aldığı ajanda ve not defteri ele geçirildi.

Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

“İzmir'de tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine düzenlenen ‘Hücre-11’ operasyonunda 23 şüpheli yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin; mağdurlardan zorla çek ve senet aldıkları, bu çek ve senetler hakkında icra takibi başlatarak, haciz yoluyla mağdurların mal varlıklarını ele geçirdikleri, yüksek faiz karşılığı vermiş oldukları paraları tahsil etmek için baskı altına aldıkları ve tehdit ettikleri, zanlıların mağdurlardan aldığı borç parayı faiziyle ödenmesine rağmen teminat olarak verdikleri çekleri iade etmedikleri, bu kişilerden yeni çekler aldıkları ve ilk belirlemelere göre mağdurlardan yaklaşık 30 Milyon TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabanca ve tüfekler ile, çok sayıda çek, senet ve mağdurların bilgilerinin yer aldığı çok sayıda ajanda ve not defteri ele geçirildi.”

İzmir’de tefeci ve dolandırıcılara ‘Hücre-11’ darbesi! 30 milyonluk vurgun: Yerlikaya duyurdu

Son Haberler
Uludağ'a 1 milyon turist akın etti
Uludağ'a 1 milyon turist akın etti
Yolcu treni ile TIR çarpıştı: Ölü ve çok sayıda yaralı var
Yolcu treni ile TIR çarpıştı: Ölü ve çok sayıda yaralı var
Ara transferin son günü imza yarışı kızıştı: İşte son saatler yapılan transferler
Ara transferin son günü imza yarışı kızıştı: İşte son saatler yapılan transferler
Anne ve bebeği birbirine bağlayan yöntemler! Uzmanlardan tavsiyeler
Anne ve bebeği birbirine bağlayan yöntemler! Uzmanlardan tavsiyeler
CHP, iktidarın değişmesini istiyor mu?
CHP, iktidarın değişmesini istiyor mu?