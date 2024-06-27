İzmir'de tefecilere operasyon

Düzenleme: Kaynak: AA
İzmir'de tefecilere operasyon

İzmir'in Bayındır ilçesinde tefecilik suçlamasıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde tefecilik yaptıkları tespit edilen 14 kişi gözaltına alındı. Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, bazı oto galerilerde otomobil alım-satımı ve ticari faaliyet adı altında "çek kırma" yöntemiyle tefecilik yaptıkları tespit edilen 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonla 14 şüpheli yakalandı.

Aramalarda 3 tabanca, 6 tüfek, kuru sıkı tabanca, 115 fişek ve kartuş, mağdurlara ait çok sayıda evrak ve çek ile çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin, mağdur ve müştekilere ait çekleri değerinin çok altında nakde çevirerek yüksek komisyon aldıkları, galerideki araçları satılmış gibi gösterip yüksek faiz oranlarıyla tefecilik yaptıkları ve bu yöntemle 46 kişiden yaklaşık 127 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Son Haberler
Garanti Bankası'ndan sürpriz zam. Yüzde 75'i buldu Ekonomi
Garanti Bankası'ndan sürpriz zam. Yüzde 75'i buldu
Van Gölü'ne girdi bir daha ortaya çıkmadı. 8 gündür aranıyor Yerel Haberler
Van Gölü'ne girdi bir daha ortaya çıkmadı. 8 gündür aranıyor
Merkez Bankası’nın faiz toplantıları tarihleri değişti Ekonomi
Merkez Bankası’nın faiz toplantıları tarihleri değişti
Esad Erdoğan’la barışma şartını açıkladı Dünya
Esad Erdoğan’la barışma şartını açıkladı
Fenerbahçe 2 transferde nasıl çuvalladı. Kötü haberi Acun Ilıcalı verdi Spor
Fenerbahçe 2 transferde nasıl çuvalladı. Kötü haberi Acun Ilıcalı verdi
Kars'ta gökyüzü kızıla büründü Yerel Haberler
Kars'ta gökyüzü kızıla büründü
Aydınlatma direğine çarpıp hayatını kaybetti Yerel Haberler
Aydınlatma direğine çarpıp hayatını kaybetti