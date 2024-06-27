İzmir'de tefecilere operasyon

İzmir'in Bayındır ilçesinde tefecilik yaptıkları tespit edilen 14 kişi gözaltına alındı. Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, bazı oto galerilerde otomobil alım-satımı ve ticari faaliyet adı altında "çek kırma" yöntemiyle tefecilik yaptıkları tespit edilen 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonla 14 şüpheli yakalandı.

Aramalarda 3 tabanca, 6 tüfek, kuru sıkı tabanca, 115 fişek ve kartuş, mağdurlara ait çok sayıda evrak ve çek ile çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin, mağdur ve müştekilere ait çekleri değerinin çok altında nakde çevirerek yüksek komisyon aldıkları, galerideki araçları satılmış gibi gösterip yüksek faiz oranlarıyla tefecilik yaptıkları ve bu yöntemle 46 kişiden yaklaşık 127 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.