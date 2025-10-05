İzmir’de tekneler, Sumud ve Filistin’e destek için açıldı

İsrail donanması, Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan uluslararası Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda müdahalede bulunmasına karşı tepkiler devam ediyor. İsrail’in ablukası devam ederken, İzmir’de Filistin’e Destek Platformu ve İSTOK bileşenlerince eylem düzenlendi.

“Kararlıyız, Sumud’un Yanındayız” eylemi kapsamında, Bostanlı, Güzelbahçe, Sahilevleri, İnciraltı ve Mavişehir’de bulunan yedi balıkçı barınağından yaklaşık 30 teken kent merkezine doğru hareket etti. Tekneleri, Filistin’e Destek Platformu ve İSTOK bileşenleri Cumhuriyet Meydanı’nda karşıladı.

Eylemin bileşenleri adına basın açıklamasını ise İSTOK Dönem Başkanı Gökhan Temur yaptı. İsrail’in Sumud filosuna müdahalesini ‘zulüm’ olarak tanımlayan Temur, şunları söyledi:

“Deniz açılan teknelerimiz sadece denizde değil, vicdan, adalet ve insanlıkla buluştu. Küresel Sumud filosu bir vicdan hareketidir. Gemilerde ne silah ne tehdit vardı. O gemilerde mazlum çocukların sütü, annelerin ekmeği, babaların umudu, kardeşlerimizin vardı. Ama bir kez daha gördük ki zalim İsrail terör devleti, uluslararası hukuku ve insanlık değerlerini hiçe sayarak sivil inisiyatifi zalimce katletti. Bu saldırı yalnızca bir deniz haydutluğu değil insanlığın vicdanına, merhametine ve onuruna vurulmuş bir darbedir. Açlığa, kuşatmaya ve ölüme direnen bir halkın sesini susturmaya yönelik alçakça bir girişimdir. Hepimizin yüreğinde bir daha kapanmayacak derin bir yara açmıştır. İsrail adlı terör devleti bir kez daha zulmün tarafında kendisini göstermiş, Gazze ablukasını delmeye çalışan vicdanlı aktivistlere askeri müdahalede bulunmuştur. Ancak bizleri ne baskı ne tehdit yıldırabilir. Sumud Filosu'nu yıldırmadı. Adaletin, insanlığın ve umudun rotasından hiçbir zaman sapmayacağız. Gazze karasularına fiilen ulaşıldı. Son gemi çok yakın bir noktadaydı ve o arkadaşlarımız şu anda İsrail'in tutsağı durumunda. Bu, sadece bir geminin yolculuğunu değil, insanlığın onurunu sembolize eden bir direniştir. Bundan sonra insanlık vicdanı bu sızıntıyı bir tufana dönüştürecektir. Gazze'ye kesintisiz insani yardım bir şekliyle ulaştırılmalıdır. Sumud ve Özgürlük Filosu'nun her zaman yanındayız. Buradaki kardeşlerimiz de Sumud Filosu'nun bir parçası olarak Sumud İzmir olarak hazır durumda. Zulme karşı susmayacak adaletin ve özgürlüğün her daim yanında olacağız.”

“Hem doğuda hem batıda İsrail istenmeyen bir devlet konumunda”

İsrail’in dünya kamuoyunda ‘meşruluğunu yitirdiğini’ ifade eden Temur, “Filonun maruz kaldığı bu saldırı İsrail'in Filistin halkına uyguladığı soykırımın bir parçasıdır. Biz direnişçilerin her zaman yanında olduk ve buradan bir kez daha haykırıyoruz. Susmayacağız ve kardeşlerimizin her daim yanında olacağız. Gazze'nin direnişi, zulme karşı koymanın mümkün olduğunu bir şekliyle kanıtladı. Batı kamuoyu ve vicdanı bir şekilde harekete geçti. Artık hem doğuda hem batıda İsrail istenmeyen bir devlet konumunda, yöneticileri insanlık vicdanında istenmeyen kişiler haline gelmiştir. Soykırımın baş faili savaş suçlusu ve insanlık düşmanı olan Netanyahu, Birleşmiş Milletler kürsüsünde boş koltuklara hitap etmiştir. Batılı bazı ülkelerin Filistin Devleti'ni tanıma girişimleri kamuoyu baskısı yönünden önemlidir. Ancak tek başına yeterli değildir” dedi.

“Zulme sessiz kalmak suça ortak olmaktır”

Temur, İsrail’e karşı uluslararası yaptırımların artırılması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

“İsrail'in işgal ve soykırım politikaları sona erdirilmeli ekonomik diplomatik ilişkiler sınırlandırılmalıdır. Unutulmamalıdır ki İsrail sadece Filistinler için değil Orta Doğu için tüm bölge için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Gazze'de her gün çocuklar açtan ölürken hastaneler acımasızca bombalanırken insani yardımları bir şekliyle ulaştırmak zorundayız. Bir savaş değil alenen soykırım ve zulüm gerçekleştirildi. Siyonist rejim tüm dünyanın gözü önünde zulmü sıradanlaştırmaya ve vicdanları susturmaya çalışıyor. Filistin halkının onurlu direnişini yani toprağa, hayata, insanlığa sıkı sıkı sarılan ‘Sumud ruhunu’ asla kıramayacak. Çünkü bu direniş sadece bu coğrafyanın değil insanlığın umududur. Sumud'un yanındayız. Filistin'in yanındayız. Adaletin, insanlığın ve vicdanın yanındayız. Zulme sessiz kalmak suça ortak olmaktır. Biz sessiz kalmayacağız.”