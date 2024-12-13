İzmir'de tekstil fabrikasında yangın

İzmir'in Bornova ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Yangın, dün akşam saatlerinde Bornova ilçesi Laka Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği fabrikadaki soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.