İzmir’de terör operasyonu: 10 gözaltı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesi için Aliağa, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Karabağlar, Konak, Menderes ve Menemen ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi.

Düzenlenen operasyonlar sonucunca PKK/KCK- PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 15 ve THKO, THKP/C, TKP/ML ve DHKP/C terör örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen 4 şüpheli olmak üzere toplam 20 şüpheliye operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 10 şüpheli şahsın yakalama çalışmalarına ise devam ediliyor.