İzmir’de terör propagandacılarına operasyon!

Kaynak: İHA
İzmir’de terör propagandacılarına operasyon!

İzmir'de terör örgütlerinin sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik jandarma ekiplerinde gerçekleşen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında, sosyal medya hesapları üzerinden DHKP/C, THKP/C, TKP/ML ve DEV-YOL gibi yasadışı örgütlerin propagandasını yaptığı tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Sabah saat 08.00'de düzenlenen operasyonlarda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, firari durumdaki 1 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Firari hakkında yakalama kararı çıkarılması için ilgili makamlarla koordine kuruldu.

Yakalanan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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