Tombalacılar suçüstü yakalandı: 91 gözaltı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova Gökdere ve Yaka Mahallesi’nde bulunan Ö.I. ve S.S. adlı şahıslara ait umuma açık işletmede kumar (tombala) oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda harekete geçen Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12 ve 14 Eylül tarihlerinde adreslere baskın düzenledi.

91 kişiye 165 bin 529 lira ceza

Gerçekleşen operasyonlarda, kumar oynarken suçüstü yakalanan 91 kişiye toplam 165 bin 529 lira idari para cezası uygulandı. Operasyon gerçekleştirilen işletmeler mühürlenirken işletme sahipleri Ö.I. ve S.S.’ye Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.