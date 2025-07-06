İzmir’de trafikte öfke patladı! Kurye kaskı eline aldı var gücüyle vurdu…

Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. İsmi ve plakası öğrenilemeyen motosikletli kurye ile bir taksi şoförü arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine motosikletten inen kurye, taksinin yanına gidip kaskla vurmaya başladı. Taksiden inen şoför ile kurye arasında tekmeli ve yumruklu kavga çıktı. Çevredekiler, tarafları ayırıp kavgayı sonlandırdı. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Kavga anı, çevredekilerden biri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Bu arada kuryenin kaskla vurarak, taksiye verdiği zararı karşılayacağı öğrenildi.