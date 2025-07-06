İzmir’de trafikte öfke patladı! Kurye kaskı eline aldı var gücüyle vurdu…

Düzenleme: Kaynak: DHA

İzmir Bornova’da motosikletli kurye ve taksi şoförü sokak ortasında kasklı ve yumruklu meydan kavgası oldu. Kavga cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. İsmi ve plakası öğrenilemeyen motosikletli kurye ile bir taksi şoförü arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine motosikletten inen kurye, taksinin yanına gidip kaskla vurmaya başladı. Taksiden inen şoför ile kurye arasında tekmeli ve yumruklu kavga çıktı. Çevredekiler, tarafları ayırıp kavgayı sonlandırdı. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Kavga anı, çevredekilerden biri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Bu arada kuryenin kaskla vurarak, taksiye verdiği zararı karşılayacağı öğrenildi.

İzmir’de trafikte öfke patladı! Kurye kaskı eline aldı var gücüyle vurdu…

İzmir’de trafikte öfke patladı! Kurye kaskı eline aldı var gücüyle vurdu…

İzmir’de trafikte öfke patladı! Kurye kaskı eline aldı var gücüyle vurdu…

İzmir’de trafikte öfke patladı! Kurye kaskı eline aldı var gücüyle vurdu…

İzmir’de trafikte öfke patladı! Kurye kaskı eline aldı var gücüyle vurdu…

İzmir’de trafikte öfke patladı! Kurye kaskı eline aldı var gücüyle vurdu…

İzmir’de trafikte öfke patladı! Kurye kaskı eline aldı var gücüyle vurdu…

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