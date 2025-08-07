İzmir’de trafikte terör estirdiler!

Düzenleme: Kaynak: İHA

İzmir Bornova'da servis şoförünün korna çalmasıyla başladığı iddia edilen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Bornova ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir servis şoförünün korna çalmasıyla başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre, servis şoförünün korna sesine sinirlenen başka bir sürücü ile başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü.

Kavga sırasında 1 kişi, yanında taşıdığı bıçağı çıkararak servis şoförüne saldırdı. Olay yerinde bulunan vatandaşların araya girmesiyle saldırgan olay yerinden kaçtı.

Servis içerisinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

İzmir’de trafikte terör estirdiler!

İzmir’de trafikte terör estirdiler!

İzmir’de trafikte terör estirdiler!

İzmir’de trafikte terör estirdiler!

Son Haberler
Çin’de asma köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var: Turistler iplere tutunarak hayatta kaldı
Çin’de asma köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Çocuklardaki dişçi fobisiyle ilgili uzmanlardan etkili yöntemler
Çocuklardaki dişçi fobisiyle ilgili uzmanlardan etkili yöntemler
Borsa İstanbul 11 bin puan sınırını aştı! (7 Ağustos 2025)
Borsa İstanbul 11 bin puan sınırını aştı! (7 Ağustos 2025)
Kenan Yıldız ilk 10'da! Büyük ödülde Lamine Yamal'a rakip oldu
Kenan Yıldız ilk 10'da! Büyük ödülde Lamine Yamal'a rakip oldu
Hikmet Tuğsuz Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı! Büyük finale sayılı günler kala Survivor'u bırakmıştı
Hikmet Tuğsuz Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı! Büyük finale sayılı günler kala Survivor'u bırakmıştı