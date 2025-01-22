İzmir'de trajedik kaza! Aracını iterken hayatını kaybetti

ZMİR'in Buca ilçesinde, otoyolda arızalanan otomobilini iteleyen Muhammed Taha Akay(29), arkasından gelen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.00 sıralarında İzmir Çevreyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 35 ANG 900 plakalı otomobili ile seyir halinde olan Muhammed Taha Akay, Buca Batı girişine geldiği sırada, otomobili henüz belirlenemeyen bir nedenle arıza yaptı. Otomobilden inen Akay, aracını emniyet şeridine doğru itelemeye başladı. Bu sırada, arkasından gelen T.T.(28) yönetimindeki 35 APC 884 plakalı otomobil Akay'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Akay, yerde metrelerce sürüklenirken sürücü T.T. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yol güvenliğini sağlarken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muhammed Taha Akay'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralı otomobil sürücüsü T.T. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, Akay'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Öte yandan, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, yaralı sürücü T.T.'nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.