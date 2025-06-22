İzmir’de tünel faciası! Evin duvarı çöktü aile panik yaşadı: Belediyeden açıklama geldi

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Konak ilçesi Atamer Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Onat Tüneli inşaatında kazı çalışmalarında, Ersen Kılıç (31) ve Fahriye Kübra Kılıç çiftine ait evin yatak ve oturma odasının duvarları çöktü. O sırada 2 yaşındaki kızını uyutmaya çalışan Fahriye Kübra Kılıç, panik yaşadı. Olayın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İzmir'de tüneli faciası! Ev yıkıldı, aile şokta

'BİR YILLIK KİRA PEŞİN OLARAK ÖDENECEK'

Açıklamada; Konak ilçesi Atamer Mahallesi 2613 Sokak, 23 numaralı yapının zemin katında bulunan dairenin duvarının yıkıldığının bildirilmesi üzerine İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın olay yerine intikal ettiği belirtilerek, "Ekiplerimizin yerinde yaptığı incelemelerde, söz konusu yapının tünel etkileşim alanı içerisinde kalan ve Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından takibi ve tespitleri yapılan, tahliye edilme gerekliliği olan bir yapı olduğu tespit edilmiştir.

Yapıda oturanlara gerekli tahliye bildirimleri yapılmıştır. Olayda bir binanın yıkılması söz konusu değildir. Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız, Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığımız ve Afet İşleri Dairesi Başkanlığımız konuyla ilgili belirli incelemeleri ve değerlendirmeleri sahada yürütmektedir. Tünel etkileşim alanında kalan 35 adet yapının tahliye edilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi ve Encümeni'nden gerekli kararlar alınarak bir yıl süreyle kira yardımı yapılması kararı verilmiştir. İlgili yapılara Büyükşehir birimleri tarafından sürekli ziyaretler yapılmış, tahliye bildirimleri gönderilmiş, kira destekleri sağlanmış, yine ilgili birimlerimiz tarafından gayrimenkullerin alımı, takası gibi diğer olasılıklar kat maliklerine sunulmuş ve değerlendirme aşamasındadır.

Tahliyeler de büyük oranda bitirilmiş, söz konusu aileyle uzun süredir görüşülmesine rağmen aile kendileriyle ilgili sebeplerle hanesini tahliye etmemiştir. Bunun için tüm olanaklar sağlanarak tahliye edilmeye çalışılmaktadır. Aile ile pazartesi günü yeniden iletişim kurulacak, bir yıllık kira peşin olarak ödenecektir. Kabul edilmesi halinde binanın tarafımızca satın alınması da söz konusu olacaktır" denildi.