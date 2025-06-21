İzmir'de tüneli faciası! Ev yıkıldı, aile şokta

Düzenleme: Kaynak: DHA
İzmir'de tüneli faciası! Ev yıkıldı, aile şokta

İzmir Konak’ta Onat Tüneli kazısı sırasında evin duvarları büyük bir gürültü ile çöktü. Meydana gelen göçükte bir anne ile kızı mucizevi bir şekilde kurtuldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Konak ilçesi Atamer Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Onat Tüneli inşaatında yapılan kazı çalışmaları sırasında, Ersen Kılıç (31) ve Fahriye Kübra Kılıç çiftine ait evin yatak ve oturma odasının duvarları çöktü. Olay sırasında 2 yaşındaki kızını uyutmaya çalışan Fahriye Kübra Kılıç, büyük panik yaşadı. O anları anlatan Kılıç, "Evin duvarları çatlıyor, sürekli sallanıyoruz. Risk altındayız. Dün gece çok şiddetliydi. Çocuğumu ayağımda sallıyordum. Birden duvar çöktü. Odamız kullanılamaz hale geldi. Çok korktum. Depremden bile daha fazla korku yaşadım. O an evin tamamen yıkılacağını ve öleceğimizi sandım" dedi.

'DEFALARCA BELEDİYEYE ŞİKAYETTE BULUNDUK'

Kılıç, "Çalışmaların durdurulması için defalarca belediyeye şikayette bulunduk. Yanımızda duran olmadı. Bize sadece 5 ay kira desteği verildi. Eşim işsiz, iki çocuğum var. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Eşyalarımız kırıldı, maddi zararın ötesinde can güvenliğimiz yok. Belediye başkanı, kendisini bizim yerimize koysun. Hatta gelip, bir gün bile olsa bu evde kalıp, yaşadıklarımızı görsün" diye konuştu. Diğer yandan Onat Tüneli inşaatında yapılan kontrollü patlatmalar nedeniyle mahalledeki bazı evlerde daha önce de çatlaklar oluştuğu öğrenildi.

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