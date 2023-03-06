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İzmir’de Uluslararası Kadın Yönetmenler Film Festivali başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 6. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali, yarın başlıyor. 32 ülkeden 125 filmin yarışacağı ve gösterileceği festival, Fransız Kültür Merkezi ve İzmir Sanat’ta sinemaseverler ile buluşacak. Kadın yönetmenler, Altın Makara için yarışacak.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 17:12
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İzmir’de Uluslararası Kadın Yönetmenler Film Festivali başlıyor

İzmir’de Uluslararası Kadın Yönetmenler Film Festivali başlıyor
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ANKA'da yer alan habere göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ve ev sahipliğinde Uluslararası Kadın Yönetmenler Film Festivali’nin altıncısı 7 Mart Salı günü (yarın) başlıyor. Avrupa Sivil Düşün Projesi desteğiyle, Megapol sponsorluğunda Kadın Yönetmenler Derneği tarafından 12 Mart’a kadar sürecek festivalde 56 film dünya prömiyerini, 70 film Türkiye prömiyerini yapacak. Festivalin internet sitesinden çevrim içi olarak 70 filme ulaşılabilecek.

32 ÜLKEDEN 125 FİLM YARIŞACAK
32 ülkeden 125 filmin yarışacağı ve gösterileceği festival, Fransız Kültür Merkezi ve İzmir Sanat’ta sinemaseverler ile buluşacak. Festivaldeki kadın yönetmenler, Altın Makara için yarışacak. Festivalin kurucu direktörü Gülten Taranç, “Bu yıl temamız dalgaları aşmak. Gerçekten ülke olarak olağanüstü zor bir dönemden geçiyoruz. Sanata ve sinemaya ihtiyacımız var, çünkü her birimiz yaşanan deprem felaketinden çok etkilendik ve derinden sarsıldık. Sanatın iyileştiriciliğine inanıyoruz. Bizler bu toplumun bellekleriyiz, bu dönemi asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Tüm sinemaseverleri festivalimize film izlemeye davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

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